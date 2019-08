¿Cómo inició el pleito entre Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro?

La tensión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aumentó este martes, cuando el brasileño condicionó al galo a disculparse para aceptar la ayuda del G7 para apagar los incendios forestales del Amazonas.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un espaldarazo a la gestión de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, en un momento de choques entre el mandatario brasileño y el francés, Emmanuel Macron, y de polémica por la reacción de Brasilia a los incendios forestales en la Amazonía.

En una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, Trump defendió su actuación en la cumbre del G7 recién concluida en Biarritz (Francia) y lanzó una crítica velada a Puerto Rico y otra abierta a la Reserva Federal (Fed), además de pronunciarse sobre la crisis política en Italia y la gestión de Bolsonaro.

"He podido conocer bien al presidente @jairbolsonaro en nuestros contactos con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios de la Amazonía, y en todos los sentidos está haciendo un gran trabajo para el pueblo de Brasil, y eso no es fácil", afirmó Trump.

"¡Él y su país tienen el apoyo completo de los Estados Unidos!", agregó.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019