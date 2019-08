"Emirates miente", Aeroméxico rechaza campaña sucia

"La aerolínea Emirates miente al afirmar que cuenta con los permisos para volar en México, pues una acción legal determinó que tanto la autoridad mexicana como el representante legal de Emirates desconocen permiso alguno para ello", aseguró la empresa Aeroméxico.

En respuesta a un comunicado emitido este martes por Emirates Airline, que acusó a la empresa mexicana de instrumentar una campaña de desinformación para bloquear el lanzamiento de su ruta prevista para diciembre con vuelos de Dubái a Ciudad de México, vía Barcelona, Aeroméxico aseguró que no teme a la competencia y que en todo caso esa aerolínea no respeta el Estado de derecho.

Emirates no respeta las reglas y engaña a los consumidores, porque ofrece a los usuarios en el país un vuelo sin contar con autorizaciones, argumentó.

Mercado México-España

Aseguró también que Emirates miente al afirmar que el mercado entre México y España esta desatendido, pues entre 2015 y 2019 el número de vuelos semanales aumentó 50 por ciento, siendo el mercado mejor atendido entre el país y el continente europeo con un promedio de ocho vuelos diarios.

A los dos países, en la actualidad, los unen diariamente cinco aerolíneas, cuatro de ellas españolas y Aeroméxico, refirió en el reporte.

La empresa mexicana dirigida por Andrés Conesa señaló que Emirates, basada en Dubai, no tiene argumentos para volar entre México y España, y para ello los invitó “a volar directo entre el país y Dubai, vuelo que seguramente no quiere hacer por no contar con suficientes pasajeros”.

Pidió además no permitir la entrada al país de una aerolínea que trata mal a sus trabajadores, ya que “Emirates se caracteriza por no ofrecer derechos laborales a sus empleados. Todas las aerolíneas que conectan México con Europa tienen sindicatos de vanguardia y democráticos”.

Aeroméxico, añadió, es una aerolínea orgullosamente mexicana y afortunada de tener una gran compañía como Delta como accionista, y sus resultados se deben al esfuerzo de sus 16 mil colaboradores y la preferencia de sus clientes, no a ningún tipo de subsidio.