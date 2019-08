Organismo civil dará pelea a la venta de la Villa Panamericana

Integrantes del Parlamento de Colonias, quienes contaban con amparos que frenaban cualquier acción relacionada con la Villa Panamericana, denunciaron que el Instituto de Pensiones del Estado incurrió en desacato al vender este inmueble a una inmobiliaria. Adelantaron que emprenderán acciones para que se revierta esta venta.

Desde que inició la construcción de la Villa Panamericana, los integrantes del Parlamento de Colonias calificaron la obra como un ecocidio que causaría daños irreversibles a la recarga hidrológica del acuífero de Atemajac.

“Dentro de las acciones realizadas desde la sociedad, se promovieron tres juicios de nulidad contra dictámenes, licencias de edificación y convenios; los que fueron admitidos y otorgadas diversas suspensiones que ordenan la paralización de la construcción de las Villas Panamericanas; así como, impiden su comercialización. Los juicios de nulidad actualmente vigentes son el 67/2011 y su acumulado 82/2011 ventilado en la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa promovido por vecinos de Rancho Contento y el 381/2013 de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa promovido por Salvador Cosío Gaona, en ambos juicios de nulidad fueron concedidas medidas cautelares”, señaló Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento.

Explicaron que dichas medidas de suspensión, además de impedir cualquier obra en el sitio, implica también, suspender cualquier venta de algún inmueble derivado de ese proyecto, así como abstenerse a otorgar certificados de habitabilidad y registros catastrales a favor de persona alguna.

Foto: Cuartoscuro

“Se concede la medida cautelar para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute el contrato de promesa de compraventa y el convenio de asociación para promoción de vivienda impugnados, esto es para que no se lleven a cabo las operaciones de compraventa y enajenación de las unidades habitacionales que conforman el proyecto denominado Villa Bosque o Villa Panamericana, así como para que no se emitan licencias, autorizaciones y factibilidades hacia las unidades habitacionales del proyecto impugnado”, cita el mandato judiciales

Señalaron los integrantes del parlamento que recurrirán a tribunales federales para evitar que las suspensiones sean desacatadas.

“Hacemos un llamado (…) levantar la voz en contra de las autoridades corruptas y especuladores inmobiliarios que solo quieren hacer negocios con los bienes públicos y los servicios ambientales, para que paren de dañar el medioambiente, las cuencas de recarga hidrológica como El Bajío o al Bosque de La Primavera, que es el mayor proveedor de agua y aire al Área Metropolitana de Guadalajara”, criticaron los integrantes del parlamento en un comunicado.

Deslinda al gobernador

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se lavó las manos en torno a la venta de la Villa Panamericana y de paso afirmó que el gobernador, Enrique Alfaro, tampoco tuvo que ver con este evento. “Yo no creo que el gobernador lo esté impulsando, yo creo el gobernador lo que quiere es salvar la situación financiera de Pensiones, hasta donde yo entiendo, tampoco estuvo involucrado en el proceso de venta”, mencionó el edil zapopano.