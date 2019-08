Slim manifiesta confianza en la política económica de AMLO

El empresario Carlos Slim Helú manifestó tener gran confianza en la política económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa en rueda de prensa desde Palacio Nacional sobre cuál es su visión actual de México, el presidente de Grupo Carso respondió:

"En los objetivos que tiene este gobierno creo que todos hemos estado 100% de acuerdo […] Estamos pasando una primera etapa y lo que nos esta faltando lo anunció el Presidente que es la inversión masiva que genera actividad económica empleo”.

En tanto, aseguró que hay mucho interés por parte de la iniciativa privada para invertir en México. "Estamos de acuerdo en los objetivos de este gobierno, hay un gran campo de inversión”, sostuvo.

Convencido en crecimiento económico

En cuanto al crecimiento económico, Slim dijo: “Estamos en una situación en que el crecimiento puede ser, 0 o 2 o 0.2, no es importante, lo importante -si crecemos o no no es importante- lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando”.

En esta línea, el empresario enfatizó en que tal vez este año no se vea un crecimiento, pero se tienen más de mil 600 proyectos de infraestructura que dan confianza a los inversionistas, además de la buena tasa de interés que se tiene en México.

"Estoy convencido que vamos crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año, no sé si crezcamos o no, creo que es intrascendente; lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”.

¿Texcoco o Santa Lucía?

Asimismo, el empresario mexicano fue cuestionado durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre si era buena idea retomar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco o estaba de acuerdo en continuar con el de Santa Lucía, a lo que contestó:

“Eso ya lo dirá el futuro. Es uno de los mil 600 proyectos de inversión, de construcción y hay un gran campo de inversión”.