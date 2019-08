Comerciantes heredan plazas a sus hijos por falta de empleo formal

Ante la falta de oportunidades en el sector formal, comerciantes de la Ciudad de México han comenzado a heredar sus espacios a familiares e incluso hijos.

Los llamados corredores comerciales se han incrementado en la capital del país, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido que lanzar diferentes planes de trabajo para su reordenamiento.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no tienen acceso a seguridad social, y trabajan bajo condiciones precarias. Adicional a ello, se enfrentan al acoso de policías y el despojo de sus pertenencias.

La organización Pro Diana A.C. ha documentado una serie de violaciones a los derechos humanos de comerciantes ambulantes en los últimos años, por lo que exige a las autoridades capitalinas elaborar una estrategia que los incorpore a un esquema de trabajo y se dignifique su labor.

"Este tipo de trabajo suele convertirse en la única opción para generar ingresos, porque no discrimina, ofrece una mayor flexibilidad en horarios que el trabajo asalariado, no es necesario comenzar invirtiendo una fuerte suma de dinero, permite a las madres y padres estar al pendiente de sus hijos, y no es necesario comprobar una experiencia que muchas veces, cuando se comienza en el mundo laboral, difícilmente tenemos", sostuvo Diana Sánchez Barrios, fundadora de Pro Diana.