Ordenan reponer elección de la bancada de Morena en el Senado

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinó que se invalida el proceso electivo de la bancada de Morena en el Senado y se instruye reponer el mismo, en donde había resultado ganadora para encabezar la Mesa Directiva la senadora Mónica Fernández Balboa.

“Esto implica que la elección del lunes pasado fue ilegal, fuera de la norma estatutaria del partido con diversas irregularidades señaladamente la intervención de otro grupo parlamentario al de Morena y falta de fundamentaron de dicho proceso”, dijo el Senador Martí Bartres.

El legislador federal descartó presentarse de nuevo al proceso electoral, ya que dijo sentirse satisfecho con este resultado pues es “una gran victoria política y moral” y es lo que más le interesaba.

“Mientras existan este tipo de conductas no me presentaré a una elección, espero que el senador Monreal corrija sus conductas, que se corrija lo que está mal, la forma de hacer política, no se puede hacer política igual que hace 30 años”.