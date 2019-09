Despojo de tierras denuncian vecinos de El Zapote; construyen un colector

Además de su lucha contra el gobierno federal para que se les indemnice por 300 hectáreas donde hace más de 50 años se construyó el aeropuerto internacional de Guadalajara, ejidatarios de El Zapote ahora mantienen una nueva disputa, pues denuncian ser víctimas del despojo de 14 hectáreas por parte del gobierno del Estado para la construcción de un colector que ayudará a drenar aguas negras de varias colonias de Tlajomulco.

Este sábado, los ejidatarios señalaron que pese a contar con una suspensión del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, la autoridad estatal envió antimotines para que se pudiera seguir con el proyecto, lo que afirman, es un desacato al mandato judicial.

El llamado Colector del Valle busca sacar las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de El Ahogado y necesariamente cruza tierras de El Zapote.

En 2010, la Comisión Estatal del Agua (CEA) pagó 12.7 millones de pesos por 1.5 hectáreas para construir la obra, pero el contrato obligaba a que la autoridad comenzara el proyecto a más tardar en 2015, situación que no se dio.

Mapa del proyecto del Gobierno del Estado / FOTO: Cortesía

La autoridad informó que además de las 1.5 hectáreas, iban a ser necesarios 12.5 hectáreas más para poder realizar el proyecto. Con el argumento que ya se hizo un pago previo, la autoridad se ha negado a desembolsar los 50 millones que ahora reclaman en El Zapote por los terrenos.

Ejidatarios acusan que el contrato de 2010 se invalidó porque fue la misma autoridad quien incumplió los términos de acabar la obra en cinco años. Los afectados señalan que están dispuestos a recibir 25 millones como pago directo y lo demás en especie (con obra pública), pero el gobierno no aceptó.

El tema a tribunales

El Ejido El Zapote tramitó el juicio de amparo indirecto 1364/2019 y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa les otorgó la suspensión provisional.

Por su parte, el gobierno estatal denunció a los ejidatarios ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dar información falsa a una autoridad federal. El 26 de julio iniciaron las obras pese a la suspensión.

Este sábado, los ejidatarios recibieron una suspensión definitiva y acudieron al punto de las obras para demandar que los trabajos se suspendieran, pero detectaron que el gobierno del Estado envió antimotines para evitar la intervención los manifestantes.

La presidente del ejido, Evangelina Vega Pedroza, mencionó “A las autoridades estatales, les recordamos que el no acatar una resolución de un juez deriva a ser encarcelado, no pueden violar una suspensión que nos fue otorgada, estamos en derecho, ahí no se puede construir sin nuestro consentimiento. (…) Invitamos de nueva cuenta a conformar una mesa de diálogo para resolver esta problemática. Estamos en la mejor disposición para que las obras se realicen, pero siempre apegadas a la legalidad. Toda autoridad gubernamental o civil, tiene la obligación de respetar la ley, vamos haciéndolo”.

Niegan despojo de tierras

El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, negó un despojo de tierras a ejidatarios de El Zapote. A decir de el alcalde, el reclamo que están haciendo los terratenientes es que se les indemnice por unos predios distintos a donde se construye el canal, por lo que afirma, los argumentos que presentan y su amparo no tiene razón de ser. Explica que los terrenos que sí se van a utilizar, se pagó por ellos hace una década.

“Dejar claro que hay un documento que nos presenta al municipio el gobierno del Estado, del polígono que ocupa el colector El Zapote 1; que ya hay un proceso que se llevó hace 10 años prácticamente, digamos de indemnización para la construcción específicamente de este colector”.