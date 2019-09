Río de San Gabriel se desbordó de nuevo, no reportan víctimas

Exactamente tres meses después de la tragedia que enlutó a San Gabriel y que cobró la vida de seis personas, el río Salsipuedes, que atraviesa la cabecera municipal, se volvió a desbordar este lunes.

Se informó que desde las zonas altas del municipio, el agua arrastró escombros y sedimentos que taponearon el cauce y ello provocó que el lodo y agua invadiera las vialidades.

De momento no se reportan víctimas aunque una finca se inundó. Pobladores acusan que pese a los discursos de la autoridad, no se a puesto freno a la tala clandestina en las zonas altas de la demarcación. Si bien la emergencia de ayer no se parece a la del 2 de junio, afirman que viven preocupados que se repita un desastre.

El activista Oswaldo Ramos, denunció que esta situación preocupa a los pobladores porque no se ha resuelto el tema de la tala clandestina en las zonas altas del municipio:

“Volvió a llover muy fuerte, río, río hacia arriba perdón y pues evidentemente se vino bastante agua. Lo que pareciera algo normal dejó de serlo a raíz que el uso agrícola comenzara a deforestar nuestros bosques”.

Desde que se reportó la nueva emergencia, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos han estado trabajando para auxiliar a los afectados.

