Sala del TJA frena la venta de la Villa Panamericana

La Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa ordenó frenar de inmediato cualquier transacción que relacione a la Villa Panamericana. Señaló que la autoridad estatal y el Instituto de Pensiones del Estado están obligados a atender la medida cautelar dictada hace más de cuatro años que impide cualquier transacción o licencia para la habitabilidad de este complejo construido en el año 2011.

En rueda de prensa encabezada por las organizaciones Conciencia Cívica y Parlamento de Colonias, señalaron que la Sexta Sala les notificó de esta resolución desde el pasado 30 de agosto y el gobierno estatal tiene hasta mañana, 4 de septiembre, para informar que se atendió.

El presidente de Conciencia Cívica, Salvado Cosío Gaona expresó:

“No existe ninguna situación que haya cambiado, que permita a las autoridades demandadas, realizar, en caso de Zapopan algún tipo de autorización ulterior, dígase licencia o permisos, ni tampoco las demandadas que fueron el Ipejal (Instituto de Pensiones del Estado) Iprovipe (Instituto Promotor de la Vivienda), realizar ningún tipo de compraventa”.

Los integrantes de las organizaciones pidieron que no se ejecute el contrato de promesa de compraventa de la Villa Panamericana: “Que no se emitan licencias, autorizaciones y factibilidades hacia las unidades habitacionales del proyecto impugnado. En virtud de lo anterior, se apercibe a las autoridades demandadas que de no acatar lo requerido por esta sala, serán sancionadas en los términos que el Código Penal del Estado establece para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida”, cita el documento de la Sala Sexta.

Los integrantes de los colectivos calificaron como contradictoria la medida cautelar otorgada a los empresarios de Green Life Capital, no sólo para poder concretar la compra, sino que autoriza la expedición de licencia.

“Del juicio 2232/2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativo, advertimos que dicha medida cautelar es infundada y no puede surtir efectos; toda vez que, las autoridades deben acatar las suspensiones vigentes y otorgadas con anterioridad en los juicios 82/2011 de la Cuarta Sala y 381/2013 de la Sexta Sala y al ser contradictorias a la otorgada por la Segunda Sala, deben prevalecer las primeras”.

Lemus advierte que no autorizará licencias aunque haya desacato

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, afirmó que preferiría ser destituido de su cargo antes que aceptar una orden judicial para que otorgue permisos de vivienda en las Villas Panamericanas. La declaración surge luego que la empresa Green Life Capital consiguiera una suspensión provisional, dentro de un juicio de amparo, que obligaba al municipio a otorgar las licencias para la habitabilidad del complejo.

“Si el Tribunal cree que estoy cayendo en una situación de desacato que me inicien un trámite, prefiero que me quiten de mi puesto, de mi trabajo, a otorgar los permisos y atentar contra el medio ambiente de Zapopan”, mencionó Lemus. Advirtió que así lleguen 50 amparos y recursos, el los estará ignorando. “Me opongo plenamente a ver El Bajío lleno de fraccionamientos, cotos, centros comerciales”, concluyó.