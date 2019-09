Blindaje a la zona de El Bajío en Zapopan; pero avanza proyecto de la Villa Panamericana

El Gobierno del Estado de Jalisco informó que se firmó un decreto que convierte a El Bajío en una Zona de Recuperación Ambiental. El polígono protegido por el decreto incluye un total de 980 hectáreas.

Te recomendamos: Sala del TJA frena la venta de la Villa Panamericana

Sin embargo, la autoridad reconoce que 315 hectáreas ya están urbanizadas o con derechos para urbanizarse desde hace muchos años y que 16 de estas hectáreas son de la Villa Panamericana.

Alfaro aseguró que el decreto garantizará la viabilidad de los acuíferos, evitar más cambios de uso de suelo y contribuir a la protección del Área Natural Protegida de La Primavera.

Respecto a las Villas Panamericanas, el mandatario afirmó que El Bajío es una zona urbanizada que cuenta con licencias de construcción expedidas desde hace por lo menos diez años. El mandatario culpó a gobiernos del pasado de haber autorizado la construcción de las Villas y ser un problema que ellos arrastran.

"Se asegurará la protección y recuperación de las condiciones naturales que permiten la recarga de los acuíferos, se establecerán medidas de amortiguamiento y sustentabilidad ambiental, así como acciones que garanticen la infiltración de agua, la conservación y protección de flora y fauna silvestre. Y algo muy muy importante, en este decreto queda expresamente prohibido urbanizar superficies no urbanizadas con anterioridad”, dijo Alfaro.

Lemus desconocía que ya trabajaban personas en la Villa Panamericana

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que él desconocía que la empresa Green Life Capital, principal interesada en la adquisición de la Villa Panamericana, ya estuviera realizando labores de mantenimiento, a pesar que la compra del inmueble no se había consumado. Se informó que la compañía desde el mes de julio ya había invertido 30 millones de pesos en el inmueble, a pesar que la adquisición no se ha consumado. El edil se dijo particularmente sorprendido porque supuestamente el inmueble era vigilado por la Policía Estatal y la Fiscalía.

“Ya no entendimos, nos dicen que el proceso está frenado, no se ha firmado ningún contrato de contra venta, pero el particular pareciera ser que ya está invirtiendo recursos, que por lo que yo interpreto, se le tomarán en cuenta a la hora del pago final”.