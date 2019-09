Lemus no dará permisos de habitabilidad a la Villa Panamericana

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, celebró el decreto anunciado por el gobernador, Enrique Alfaro, para proteger de futuras construcciones a la zona de El Bajío. A pesar de este anuncio, sostiene que no modificará su postura y no otorgará licencias para que la Villa Panamericana sea habitada.

“Sin embargo quiero dejar algo muy claro me mantengo en mi posición, no otorgaré la habitabilidad para vivienda en la Villa Panamericana, independientemente de celebrar el decreto emitido por el Gobernador, no habrá permisos para vivienda en la Villa Panamericana, lo dejo muy claro; Segundo: alinearemos en el municipio nuestro programa ordenamiento ecológico y Tercero: lo dejo muy claro, no habrá ningún permiso ni de habitabilidad, ni de construcción, ni de ningún desarrollo en las 900 hectáreas de El Bajío y esto incluye a la Villa Panamericana”.

El edil mencionó que formará parte de las mesas de trabajo con otros colectivos para analizar el tema de la Villa.

Afirma gobernador que no hay impedimentos para vender la Villa

A pesar que existen tres suspensiones del Tribunal de Justicia Administrativa, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que no hay impedimentos legales para seguir con el proceso que lleva a cabo Pensiones del Estado para la compraventa de la Villa Panamericana.

El mandatario afirmó que tampoco existe un impedimento legal para que los compradores del inmueble puedan ingresar a realizar trabajos de remodelación, a pesar que durante la administración pasada el complejo tuvo paso restringido.

El mandatario declaró que los permisos y autorizaciones para que la Villa tenga un uso habitacional son legales.

