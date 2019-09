Ivanka Trump se reúne con migrantes venezolanos en Colombia

Ivanka Trump se reunió durante el miércoles con migrantes y líderes opositores venezolanos, justo cuando el gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda por 120 millones de dólares para aquellos que huyen de la nación sudamericana sumida en una profunda crisis.

La hija del presidente estadounidense Donald Trump -y asesora especial de la Casa Blanca- se encuentra en una gira de cinco días por Sudamérica con el objetivo de promover el fortalecimiento económico de las mujeres. Pero centró su atención en la crisis política en Venezuela durante una breve escala en la localidad fronteriza colombiana de Cúcuta, a donde han llegado miles de venezolanos que huyeron de su país.

Tras reunirse con un grupo exiliado de líderes opositores venezolanos, Ivanka Trump se dijo “inspirada” por las labores que realizan para garantizar elecciones libres en la nación sudamericana y conmovida por las historias de lo que describió como “valentía ante verdadera brutalidad y atrocidad”.

“El pueblo venezolano no está solo”, dijo Trump a los líderes políticos, que enfrentan órdenes de arresto en su país.

Visitó también un centro para migrantes gestionado por la Cruz Roja que brinda comida, albergue y asesoría legal a los venezolanos recién llegados. En ese lugar habló con personas que le dijeron que salieron de su país prácticamente sin dinero para comida u hospedaje. Muchos de ellos no contaban con permisos para trabajar en Colombia.

“Yo vi que se compadeció con las historias que escuchó acá”, dijo Wendy Quevedo, una migrante venezolana de 34 años que estaba en el refugio y cuyo hijo, de 12 años de edad, sufre de un defecto congénito que le dificulta caminar y controlar su vejiga. Quevedo señaló que emigró a Colombia con la esperanza de obtener en ese país la atención médica que no está disponible en Venezuela.

“Ivanka anotó nuestros nombres y habló con mi hijo”, comentó Quevedo. “Yo tengo mucha fe en que ella me puede ayudar con su operación”.

We stand with the people of Venezuela in their struggle to restore democracy, freedom and rule of law. It was deeply moving to meet female leaders of the Guaidó coalition as well as some of the women impacted most by the brutal Maduro dictatorship in Cucuta today. 🇺🇸 🇻🇪 pic.twitter.com/N0JatL1Unp

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 5, 2019