¿Qué significa la palabra piruja?

La tarde del jueves el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, Jose Manuel Mireles, dijo que las concubinas de los derechohabientes son “pirujas”, también acusó a los trabajadores de pagar bajas cuotas y pedir tratamientos de alta especialidad.

Sus palabras causaron polémica en redes sociales, pero ¿cómo se usa esta palabra en América Latina y por qué es ofensiva?

De acuerdo con el portal Así Hablamos, en México, España, Guatemala y Chile se usa esta palabra para referirse a las prostitutas.

En Argentina se denomina así a las mujeres de baja clase social, sin modales y con gustos vulgares.

En Bolivia y República Dominicana la usan para referirse a mujeres que sostienen relaciones con hombres casados.

Sin embargo, en Colombia piruja se usa para decir que mujer está despeinada.

Luego de volverse viral su declaración, Mireles Valverde ofreció disculpas a través de un video en su cuenta de Twitter.

“Es una de mis formas de hablar, muy erróneamente y se me escapan algunas veces los malos términos, pero nunca con la intención de ofender a nadie. De todo corazón ofrezco mis disculpas, siempre he tenido respeto por la mujer, no sólo por salir de una, sino porque es la puerta de nuestra vida y la alegría de nuestra naciones”.

Errar es de humanos, rectificar también.

Errar es de humanos, rectificar también.

👩‍🦰vivan nuestras mujeres.

Además, pidió comprensión ante la situación económica de la institución pues no todos los trabajadores aportan las cuotas que les corresponden, por lo cual han sido rebasados en la demanda de atención médica.

