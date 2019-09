Adeudan más de 3 mil 200 horas de trabajo comunitario por fotocívicas

Los automovilistas que han sido sancionados por las fotocívicas, con la resta de seis puntos o más en su licencia, adeudan a la Ciudad de México más de tres mil 200 horas de trabajo comunitario.

De acuerdo a este programa, si un automovilista pierde de tres a cinco puntos debe tomar cursos sobre sensibilización vial, pero si le quitan más de seis, tiene que realizar horas de trabajo comunitario para poder verificar su unidad.

El pasado viernes, la Secretaría de Movilidad (Semovi) explicó que desde el arranque de las fotocívicas a la fecha, 22 automovilistas han realizado 106 horas de trabajo comunitario. En este sentido, datos obtenidos por Publimetro, vía transparencia, revelan que 736 automovilistas han sido sancionados con más de seis puntos en su licencia, y que en total han acumulado tres mil 378 horas de trabajo comunitario, es decir, que deben a la ciudad tres mil 272.

La Consejería Jurídica de la Ciudad de México explicó que al día los automovilistas infractores realizan de dos a cuatro horas de trabajo comunitario. Un juez da legalidad de que se cumpla con esta sanción.

“Trabajan de dos a cuatro horas por jornada. Se inscriben a otras actividades programadas hasta completar las horas que deben”, señaló la Consejería.

También deben cumplir con cursos de sensibilización

Los 736 automovilistas que han perdido más de seis puntos, también deben de cumplir con un curso en línea básico, uno intermedio y uno presencial sobre seguridad vial.

Para cubrir este requisito, deben acceder a la página de https://www.tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas, ingresar su número de placa y seleccionar fecha y hora para presentar el curso. Una vez terminados los cursos, de nueva cuenta tiene que ingresar a la página para escoger la fecha para realizar el trabajo social.

“Escoges igual la hora: tenemos entre semana, tenemos en fin de semana; te presentas ahí, y ahí hay un puestito, hay como unas mantas del Juzgado Cívico para que identifiques al juez y llegas con él, te identificas con el juez, una vez que cumpliste la sanción, el juez te libera la sanción y con eso queda registrado. Todo esto queda registrado en los sistemas, entonces, la gente como que no tiene que hacer más tramites, ni nada, es bastante automatizado”, explicó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Pocos cumplen. De acuerdo a la Semovi, también cuatro mil 263 automovilistas deben realizar un curso en línea básico, pero sólo 694 personas lo han hecho; mil 385 deben el curso intermedio, sin embargo únicamente 262 lo han cumplido; y 528 automovilistas deben un curso presencial, pero nada más 53 lo han presentado.

"No todos los infractores tienen que cumplir en el mismo marco temporal. El programa lleva en operación tres meses y, dado que no todos verifican en la misma época del año, no es la expectativa que todas las personas infraccionadas hayan cumplido con sus sanciones en la misma fecha”, informó la Semovi a través de sus redes sociales.

¿Cuantos puntos le han quitado a los automovilistas?

Han perdido 1 punto: 88 mil 524 automovilistas (sin sanción)

Han perdido 2 puntos: 16 mil 153 automovilistas (sin sanción)

Han perdido 3 puntos: 4 mil 263 automovilistas (curso básico en línea)

Han perdido 4 puntos: 1 mil 385 automovilistas (curso básico e intermedio en línea)

Han perdido 5 puntos: 528 automovilistas (cursos y sensibilización presencial)

Han perdido 6 puntos: 234 automovilistas (cursos y 2 horas de trabajo comunitario

Han perdido 7 puntos: 221 automovilistas (cursos y 4 horas de trabajo comunitario)

Han perdido 8 puntos: 152 automovilistas (cursos y 6 horas de trabajo comunitario)

Han perdido 9 puntos: 88 automovilistas (cursos y 8 horas de trabajo comunitario)

Han perdido 10 puntos: 41automovilistas (cursos y 10 horas de trabajo comunitario)

¿Dónde se puede hacer el curso presencial?

Bosque de Chapultepec

Bosque de Aragón

Reforma

La Villa

Bosque de Tlalpan

Zapata

¿Dónde puedo hacer el trabajo comunitario?

Metrobús

Biciestacionamientos

Tequios

Centro Histórico

