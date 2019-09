Para 2020 habrá más de 800 km de muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó este domingo que el muro entre su país y México se está construyendo e manera “expedita” y prometió que una valla fronteriza de 800 kilómetros estará lista para finales de 2020.

“Estamos construyendo el muro y lo estamos haciendo de una forma expedita”, dice el magnate en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Aseguró que no han sido capaces de controlar su frontera sur para evitar el ingreso de drogas

Detalló que el muro “renovado” y el “nuevo” que se está construyendo con nueve metros de altura y tiene un gran impacto pues facilita la labor de la Patrulla Fronteriza.

Trump también habló de los demócratas, quienes rechazaron la construcción del muro en la frontera con México y dijo que por eso “estamos tomando dinero de todas partes”.

El mandatario señaló que ha sacado a muchos miembros de pandillas. “los hemos sacado. No los queremos en nuestro país".

El pasado 4 de septiembre, el Pentágono anunció que desviará tres mil 600 millones de dólares destinados a proyectos de construcción militar para ayudar al presidente Donald Trump a construir el muro fronterizo.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2019