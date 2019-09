Donald Trump despide a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional

A través de redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la salida de John Bolton de la Casa Blanca, quien se desempeñaba como Asesor de Seguridad Nacional.

"Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto le pedí su renuncia, que me fue dada esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional", publicó el presidente.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

