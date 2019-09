Xóchitl Gálvez denuncia a Manuel Bartlett ante la Función Pública

La senadora Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

En un video difundido en sus redes sociales, la legisladora explicó que en la documentación presentada expone los motivos y argumentos por los que se pudo iniciar por oficio una investigación y la razón que obliga a Bartlett a presentar en su declaración las propiedades de su esposa/concubina o pareja e hijos.

Función Pública abre investigación contra Manuel Bartlett La dependencia informó que recibió una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial y de intereses

Señaló que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, debió haber iniciado una investigación en contra del titular de la CFE inmediatamente después de que se publicará el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola que reveló las 25 propiedades que posee Bartlett, con un valor de 800 millones de pesos, algo que no coincide con su declaración patrimonial.

Presento denuncia en la SFP https://t.co/Cj8fSgyXg1 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 10, 2019

“Hay una inconsistencia en las propiedades de Manuel Bartlett (…) en el sentido de diversas propiedades que están a nombre de la pareja, concubina o no eñe, porque el director argumenta que no está casado y algunas de sus hijos no aparecen en su declaración patrimonial. No es un delito tener dinero, no es delito vivir en Las Lomas, el problema es que en tu declaración patrimonial no aparezca”, citó El Universal a Gálvez.

La senadora también presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial y de conflicto de interés de Manuel Bartlett.

Este lunes, la SFP informó que inició una investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del director general de la FCE.

