Paola denunció acoso de funcionario y terminó amenazada por policía

Paola denunció el 22 de agosto pasado a un funcionario público de la Alcaldía de Tláhuac por acoso sexual, pero fue revictimizada por un policía de la Procuraduría capitalina quien le advirtió que, si mentía, le iría peor.

"Me dijo: '¿sabes que si mientes en lo que digas la que puede salir más perjudicada eres tú?' Me trató muy mal, me sentí intimidada, pero aún así quise seguir con mi denuncia", relató Paola en entrevista con La Silla Rota.

"El policía se portó grosero, no sé si conocía a este señor (Carlos) pero me sentí intimidada y yo pensé, a ver, una cosa es que me pregunte cómo fueron los hechos pero la forma en que me cuestionó me hizo sentir agredida", describió sobre lo que vivió en la agencia del ministerio público Tláhuac 2 donde fue entrevistada.

Como si enfrentarse a todo el proceso penal fuera algo sencillo, muchas víctimas de delitos sexuales padecen también a los servidores públicos las revictimizan, como fue el caso que vivió Paola en la agencia del Ministerio Público de Tláhuac 2.

El agente que según su denuncia la intimidó aún no ha podido ser identificado del todo para su investigación. La denuncia por acoso sexual ya está en manos de personal de la Fiscalía de Delitos Sexuales. Por su parte, el imputado, Carlos "N", ya fue destituido de su puesto como jefe de unidad departamental.

El 23 de agosto pasado Paola denunció ante autoridades que mientras hacía su servicio social en la Alcaldía, su jefe Carlos "N" presuntamente comenzó a invitarla a salir y lanzarle comentarios que ella sintió como sexistas, según manifestó en la carpeta FTLH/TLH-2/UI-3S/D/01509/08-2019.

Describió que el entonces servidor público insistía en invitarla a comer, a lo cual ella se negó y entonces se intensificó el acoso, pues cada que pasaba cerca de ella, el sospechoso presuntamente le tocaba los glúteos o le hacía algún comentario inapropiado.

