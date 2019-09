Aumento de colesterol y triglicéridos, los riesgos de la dieta keto

Debido al excesivo consumo, la dieta keto podría propiciar problemas de salud como el aumento en el ácido úrico, colesterol y proteínas, alertó la nutrióloga de la Dirección General del Deporte Universitario, Raquel Valenzuela Argüelles.

La dieta keto busca alterar el metabolismo del cuerpo al provocar un estado llamado “cetosis”, en la que se pueden consumir cortes de carne con grasa, queso a trozos, tocino barbacoa, entre otros alimentos, que ha ganado popularidad en el mundo, en gran medida, debido a que muchos famosos la han llevado a cabo.

De acuerdo con Valenzuela Argüelles, este tipo de dietas son hiperprotéicas, basadas en el consumo abundante de proteínas y bajas en carbohidratos, cuya reducción conduce a un déficit de energía.

"Para que el cuerpo esté bien nutrido, primero se deben cubrir los requerimientos de energía, si no es así, el organismo echará mano de las proteínas, pero no sólo las que se ingieren en la comida, sino las que están en los músculos”, advirtió.

Indicó que no se trata de un plan de alimentación que promueva buenos hábitos -que debería ser el objetivo a largo plazo- debido a que no se llevan a cabo por periodos prolongados. Aunque sí ayuden a perder peso, no se pierde grasa, sino líquidos, masa muscular o tejido magro, precisó.

¿Qué consecuencias tiene para la salud?

El excesivo consumo de proteínas que implica esta dieta (carnes, huevo, leche) detonan el riesgo de aumentos los niveles de ácido úrico, colesterol y triglicéridos.

“Dietas como la keto producen un efecto similar al que experimenta un diabético, que carece de la glucosa necesaria para llevar a las células. Como no hay carbohidratos, tampoco hay glucosa, y esto crea un efecto en el metabolismo llamado ‘cetosis’, mediante el cual el organismo produce acetona y sus compuestos derivados”, explicó la especialista.

Desayunos intermitentes

Respecto a esta práctica, la nutrióloga señaló que al hacerlo el cuerpo es sometido a un estado de estrés y la relación es continuar con las actividades cotidianas, pero al carecer de combustible necesario, comienza a quemar masa muscular y a producir sustancias que tiene más efectos perjudiciales que benéficos.

“En suma, el ayuno intermitente y la dieta keto no son sostenibles; es decir, no cumplen con el propósito de crear buenos hábitos de alimentación. Además, si se habla de costo-beneficio, también es importante prever el efecto rebote”, dijo.

Lo mejor son las dietas personalizadas

Raquel Valenzuela aconsejó que lo mejor es buscar una dieta que promueva hábitos de alimentación sanos, que sea sostenible y equilibrada, lo que significa que contenga todos los nutrimentos en las cantidades que cada persona quiere.

Es mejor abstenerse de buscar en revistas sugerencias sobre alimentación, aseguró y agregó que lo mejor es consultar un especialista que indique una dieta individualizada y calculada de acuerdo a las necesidades de cada individuo.

Además, el ejercicio es indispensable para tener mejores resultados.

