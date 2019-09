Revocan amparo a Tomás Yarrington contra orden de aprehensión

Un tribunal colegiado federal anuló un amparo que le había sido otorgado al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo que queda firme la orden de aprehensión por presunto lavado de dinero de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares, en la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.

Tras el fallo emitido ayer por el Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, el ex mandatario estatal, de extracción priista, quien en marzo de 2018 fue extraditado a Estados Unidos –donde enfrenta 11 cargos- luego de ser detenido en Florencia, Italia, tiene vigente también una orden de captura en su contra por delitos contra la salud.

Detienen a presunto prestanombres de Tomás Yarrington Pablo "N" está acusado de los delitos de peculado, cohecho y tráfico de influencia

Los mandamientos judiciales fueron incluidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de extradición que Italia le negó el año pasado, con lo cual Yarrington fue entregado al gobierno de Estados Unidos.

El tribunal colegiado revocó el miércoles, además, el amparo que se le concedió a Miguel Alberto Treviño, presunto prestanombres del ex gobernador tamaulipeco, por lo que la orden de aprehensión continúa vigente.

Sobre el caso de Alfredo Sandoval Musi, ex subsecretario estatal de Egresos, el tribunal confirmó el amparo para efecto de que vuelva a determinarse si la aprehensión debe o no ser girada, precisando si hay evidencias del involucramiento del acusado y dictaminando si el delito de lavado está o no prescrito.

Tomás Yarrington enfrenta 11 cargos en la corte federal del distrito sur de Texas, donde le fue negada la fianza, mientras en México tiene pendientes averiguaciones previas por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.

