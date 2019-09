Sexo durante viaje de negocios cuenta como 'accidente laboral' en Francia

Gran polémica provoca en Francia la decisión de un tribunal francés, el cual, considera que un trabajador identificado como "Xavier X" murió víctima de un 'accidente laboral'. ¿La razón? Le dio un infarto mientras tenía relaciones sexuales con una desconocida durante un viaje de trabajo.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2013. Xavier X, técnico de seguridad, viajó desde su empresa TSO, ubicada cerca de París, Francia, hacia el departamento de Loiret; en el norte del país, con el objetivo de cerrar un contrato para la compañía ferroviaria. Durante su estancia en tal ciudad, tuvo un encuentro íntimo casual, en el que falleció víctima de un ataque al corazón. Al otro día se le encontró sin vida en una habitación del hotel ubicado en Meung-sur-Loire.

De acuerdo con las leyes francesas, cualquier incidente sufrido por los empleados en viajes de negocios es un "accidente laboral". Al ser catalogado de tal manera, la familia de Xavier X (quien era casado y tenía hijos) deberá recibir una pensión equivalente al 80% de su salario. ¿Cuánto tiempo? Desde ahora y hasta que se cumpliera su edad de jubilación; además, la empresa TSO está obligada a contribuir con estos pagos.

TSO rechaza "accidente laboral" en muerte de empleado

La empresa argumenta que no se puede responsabilizar por la muerte de su trabajador. También señala que el paro cardiaco no está directamente relacionado con su desempeño profesional. Además, declaró que Xavier X no se encontraba en el hotel y en la habitación que le fueron asignadas, y que el encuentro sexual fue adúltero.

Pero, de acuerdo con información de medios locales, como 24 Matins, los jueces descartaron estos argumentos y alegaron que un empleado que viaja por trabajo es responsabilidad del empleador en todo momento, independientemente de lo que haga el trabajador dentro y fuera del horario laboral.

Además, en este caso también se recordó una sentencia de 2016, en la que un tribunal de primera instancia consideró que el "encuentro sexual es parte de un acto normal de la vida", al mismo nivel que bañarse o comer.

