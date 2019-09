Donald Trump confirma muerte del hijo de Osama Bin Laden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en un comunicado la muerte de Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado como uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al Qaeda.

Trump explicó que Hamza bin Laden "murió en una operación antiterrorista de Estados Unidos en la región de Afganistán/Pakistán", pero no detalló cuándo sucedió ese operativo.

"La muerte de Hamza bin Laden no solo priva a Al Qaeda de importantes habilidades de liderazgo y de la conexión simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas del grupo", aseguró el mandatario estadounidense.

White House makes it official, with Trump statement that Hamza bin Laden, Osama’s son, was killed in an air strike. First reported in July. pic.twitter.com/dHyHIDoG18

— Chuck Ross (@ChuckRossDC) September 14, 2019