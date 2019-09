Love Army construye viviendas para damnificados por sismo en Ocuílan

A través de redes sociales el youtuber mexicano Juan Pablo Zurita creó el movimiento Love Army para construir viviendas a familias que perdieron su casa con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en el municipio de Ocuílan, Estado de México, los participantes no sólo apoyaron con recursos, también aportaron su tiempo para la edificación de las viviendas.

El objetivo de este proyecto es levantar 50 casas con los recursos aportados por siete mil donadores, los cuales aciden a un millón 374 mil 990 dólares, de acuerdo con la organización la ayuda llegó de muchos lados, desde Somalia, un restaurante mexicano en Paris, de estudios de Hollywood así como de muchos mexicanos.

“La unión hizo la fuerza y Love Army se convirtió un movimiento con muchos jugadores, solamente había una regla: atender damnificados no censados y a la gente que no hubiera recibido dinero del Fondo de Desastres Naturales, para no mezclar nada con el gobierno, la idea fue ayudar a la gente y alejarse de temas políticos”, explicó.

Entre los participantes se encuentra la constructora ‘Échale a tu casa’, que puso el material y sugirió elaborar bloques hechos de tierra compactada, ya que son mas resistentes que el concreto y no contaminan. Ellos capacitaron y contrataron a gente de la misma comunidad para generar empleos y flujo económico.

La participación de arquitectos de Pienza Sostenible hizo que cada casa tenga un arquitecto y son codiseñadas con la familia para adaptarse a sus necesidades, entre quienes participaron se encuentran: Tatiana Bilbao, Roxana Montiel, Rafael Aranda, Alberto Kalach, Carlos Facio y Jose Amozurrutia, Carlos Zedillo, Friuda Escobedo, Alejandro Zarate y Edgar Velasco.

La Fundación Origen se encargó de idear una forma en que los habitantes de Ocuílan aprovecharan los recursos naturales de la zona para elaborar productos y venderlos, como mermeladas o mezcal y así crear empleos.

“La reconstrucción inició en marzo de 2018 y se han entregado 31 de las 50 casas, el programa ha beneficiado a 9 mil 554 personas de la comunidad. Love Army fue premiado como mejor proyecto humanitario por MTV, Premios Juventud y GQ y es el proyecto con mayor avance desde que ocurrió el sismo”, concluyó.

