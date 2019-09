Habrá macro simulacro cada 3 meses, anuncia Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que cada tres meses se realizará un macro simulacro en la Ciudad de México, y no cada año como antes ocurría.

Al dar a conocer los resultados del simulacro de este 19 de septiembre, precisó que el hacer cuatro simulacros al año no es para alarmar a la población, sino que se busca prevenir y corregir deficiencias.

“El objetivo no es sólo decir que todo estuvo muy bien, sino ver aquellos temas en donde tuvimos fallas y podemos corregir, no sólo en el gobierno, sino en escuelas y edificios públicos y privados. Entonces estamos considerando poder hacer simulacros cada tres meses, no se trata de alarmar, pero si tener mucha mayor prevención”, expuso.

De igual forma, expuso que hubo 26 personas que resultaron heridas por este simulacro, la mayoría por crisis nerviosa y algunas fracturas. Una persona fue trasladas a un hospital para recibir atención médica.

A su vez, Claudia Sheinbaum dijo que el 4% de las 12 mil 354 altavoces que hay en la CDMX no funcionaron, y que algunos se escucharon bajo debido a la zona en donde se encontraban o porque se encontraban en mantenimiento.

