Justin Trudeau se disculpa por pintarse "de negro" en 2001

El equipo de campaña del primer ministro canadiense Justin Trudeau enfrentaba el miércoles una contrariedad por la publicación de una fotografía de un anuario en la que él aparece con la cara maquillada de café durante una fiesta de disfraces en 2001. El gobernante ofreció disculpas y dijo que “fue una tontería esa acción”.

La revista Time difundió la imagen y explicó que fue publicada en el anuario de la West Point Grey Academy, una escuela privada en la Columbia Británica donde Trudeau fue maestro antes de incursionar en la política. En la fotografía, Trudeau, en esa época de 29 años, sale con un turbante y una túnica, con las manos, cara y cuello maquillados para parecer una persona morena.

