Refuerzan seguridad en la Doctores por posible reacción a multihomicidio

La Secretaria de Seguridad Ciudadana reforzó los operativos y patrullajes para evitar una posible reacción o venganza después del multihomicidio ocurrido la víspera en la colonia Doctores, y que dejó seis muertos y dos heridos graves.

El titular de la dependencia capitalina, Jesús Orta Martínez, confirmó que “al final del día seis personas perdieron la vida, prácticamente poco tiempo después del suceso, en distintos hospitales, la mayoría en el hospital de Balbuena y los dos heridos, por lo pronto están graves estables, siguen con vida”.

Balacera en vecindad de la Doctores deja 6 muertos Los hechos ocurrieron la medianoche de este martes en una vecindad entre las calles Doctor Norma y Doctor Vértiz.

En entrevista comentó que es una situación que es extremadamente condenable y que definitivamente no debió haber sido de esa magnitud, nunca debe ser, pero en este caso no se debió haber reaccionado ante una situación por una venganza,“por eso es que ahora estamos muy pendientes de que no vaya a haber una reacción por la magnitud de lo que esto significó”.

El funcionario agregó que donde se dieron los hechos “tenemos ya un patrullaje especial, una presencia especial sobre todo para evitar que vaya a haber una especie de reacción con base en esto, lo que queremos evitar es que se dé una escalada y por lo pronto en esa zona tenemos un reforzamiento preventivo”.

