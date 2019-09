La huelga por el clima también estuvo presente en París

Las principales ciudades del mundo acogen hoy concentraciones y actos reivindicativos en favor de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos en la población. Exigen acciones urgentes contra la crisis climática, a pocos días de la Cumbre del Clima de la ONU.

Aquí te compartimos más vídeos de las concentraciones

The #ClimateStrike in Paris is starting and it is 🔥🔥🔥#grevepourleclimat pic.twitter.com/L3BngGb5EM

— 350.org Europe (@350Europe) September 20, 2019