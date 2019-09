El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el domingo que habló de corrupción con su homólogo de Ucrania, pero no aclaró si es cierto que le pidió investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden.

En la llamada con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy, el 25 de julio, se habló de que “no queremos que gente nuestra como el vicepresidente Joe Biden y su hijo" contribuyan a la corrupción en Ucrania, dijo Trump.

Una fuente allegada al tema le dijo a la AP que Trump presionó a Zelenskiy a investigar a Hunter Biden, quien trabajó para una compañía de gas ucraniana. La fuente pidió no ser identificada.

La llamada ahora es la base de una denuncia por parte de un informante contra el presidente.

“La conversación que tuve fue en gran parte de felicitación, de corrupción, de toda la corrupción que hay”, dijo Trump antes de partir hacia Texas y Ohio. “Fue en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, contribuyan a la corrupción que ya existe en Ucrania”.

“The real story involves Hunter Biden going around the world and collecting large payments from foreign governments and foreign oligarchs.” Peter Schweizer Laura Ingraham Hunter made a fortune in Ukraine and in China. He knew nothing about Energy, or anything else.

