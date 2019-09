Dengue satura los servicios de salud en Jalisco

“La niña salió a la semana, ella ya se sentía bien. Yo no, yo ya llevo tres semanas tumbada porque me duele el cuerpo, los huesos, no se me quita la migraña, es bien fea esa enfermedad”, señala Lupita Robles, vecina de Huentitán, quien al igual que su hija Vanesa de 10 años, enfermaron de dengue. Afirma que ellos no tienen cacharros en su casa, pero con su vecino, quien tiene un patio posterior muy grande, tiene un basural y está segura que de ahí salen los moscos que la contagiaron a ella y a su hija.

Ellas fueron de las muchas pacientes que han acudido a los centros de salud, que están abarrotados por personas con los síntomas: dolor de cabeza y detrás de los ojos, malestar general, dolor de huesos, comezón y sobre todo temperatura.

3,405 confirmados de dengue según las autoridades sanitarias. Esta cifra procede de una muestra que toman las autoridades estatales que no implica la totalidad de casos. 2 muertes confirmadas, mientras que hay 22 que se investiga si su deceso se debió a este virus

“La consulta se da sin proteger la privacidad del paciente… aveces hay ocho en el consultorio y todos escuchan todo el interrogatorio y ven quien se marea, quien se desmaya… no está bien la atención de contingencia. Todos amontonados. Se pasan 24 horas sentados porque no hay camas para pasarlos”, mencionó una enfermera de los servicios de salud Jalisco.

A decir de la autoridad, de momento no hay necesidad de activar una alerta epidemiológica y basta con un aviso epidemiológico. La diferencia en definiciones radica en que la alerta se implementa en caso que la autoridad está rebasada, pero ellos afirman que no.

Explican que el incremento exponencial de casos se deriva de un serotipo mucho más agresivo en la entidad. . El director de Salud Pública, Mario Márquez Amezcua, fue enfático en que no se ocultan casos y que el dengue este año pasa por un comportamiento anormal:

“Tenemos la presencia de un nuevo serotipo. De todos los casos que encontramos en 2017, confirmados por dengue, el siete por ciento eran del serotipo 2; en 2018 nos creció 17 por ciento y en 2019, tenemos la presencia del serotipo 2 en un 76 por ciento”.

No los dejan entrar a fumigar

Consuelo Robles Sierra, titular del OPD servicios de salud explicó que han tenido problemas muchas veces para poder ingresar a fumigar en domicilios donde se están originando los mosquitos transmisores.

La funcionaria explicó que hasta el momento han acudido a realizar control de larvas en 460 mil casas, pero en 74 mil 600 encontraron que estaban cerradas y en 14 mil 900 sus moradores estaban renuentes a ser intervenidas.

Agregaron que en cuanto a casas fumigadas en 140 mil han podido rociar los químicos, 11 mil no les dejaron entrar y 22 mil cerradas. “Teniamos 411 brigadistas para combatir al mosquito y ahora la hemos incrementado en más de 778 brigadistas, distribuidos en las 13 regiones sanitarias del estado.