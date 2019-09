Incendio en hotel del Times Square deja tres heridos

Un incendio registrado la mañana de este domingo en un hotel del Times Square dejó tres personas heridas y obligó a evacuar a los huéspedes.

De acuerdo con The New York Times, el siniestro se originó alrededor de las 7:40 horas en los ductos de la zona del restaurante-bar O’linney’s del Hotel Hyatt Times Square, en Manhattan.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del incendio y se observa una larga columna de humo desde la parte alta del rascacielos.

A large plume of smoke is rising from a rooftop fire near Times Square. pic.twitter.com/LALoZxiUdz

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York acudió al lugar para sofocar el incendio informó que las labores de emergencia y el incendio fue controlado.

#FDNY members are operating on scene of an all-hands fire at 145 West 45 St #Manhattan. There are currently no injuries reported. pic.twitter.com/u1edcYC3ML

— FDNY (@FDNY) September 22, 2019