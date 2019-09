Se forma la tormenta tropical Karen en el Atlántico

La tormenta tropical Karen, la número 11 de la temporada de huracanes, se formó el domingo cerca de las Islas de Barlovento en el Atlántico, informaron meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Karen tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Tropical Storm #Karen will continue to bring heavy rainfall and gusty winds to the southern Windward Islands through tonight. Here are the 11 am AST Sunday, September 22, Key Messages. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GPIDa7qdwm

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2019