Carlos Santamaría, niño genio de la UNAM, denuncia acoso de profesores

Carlos Santamaría Díaz, el alumno más joven de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció que desde que inició sus clases en la Facultad de Ciencias ha recibido acoso por parte de profesores.

El niño de 13 años comentó que además de recibir calificaciones injustas, ha habido docentes que le han dicho que no tiene por qué estar en clases.

Carlos, el primer niño en la Facultad de Ciencias de la UNAM El estudiante Carlos Antonio Santamaría Díaz está listo para que el lunes próximo inicie su semestre en la carrera de Física Biomédica

En 2018, la universidad dio a conocer que con 12 años de edad, Carlos Santamaría se convertía en el alumno más joven de la comunidad universitaria al ingresar a la carrera de Biomédica; sin embargo, no todo ha sido favorable.

“Todo el semestre se me habían venido dando calificaciones injustas, (en la materia de Álgebra) y digo, bueno no quiero sacar esa calificación, voy a hacer el examen final y me ponen cero; entonces hago la segunda vuelta y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y pregunto en qué me equivoque, por qué saqué cero, entonces (la suplente del profesor titular) empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad, bla, bla, bla. Todo era así, calificaciones injustas o una mirada fea”, citó Excélsior al menor.

Otro profesor de la coordinación de Biología Celular lanzó una campaña en redes sociales para cuestionar su capacidad académica y amenazó con realizar acciones para demostrar que no merecía pertenecer a la comunidad universitaria.

Otorgan amparo

Carlos prefirió no prestar tanta atención a lo ocurrido en redes sociales y continuar estudiando; sin embargo, su padre, Fabián Santamaría, decidió tramitar un amparo ante el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa, argumentando la omisión de autoridades universitarias para brindar un ambiente adecuado a su hijo.

Ante esto, el pasado 22 de agosto, la autoridad resolvió que Carlos sufrió acoso y la UNAM deberá evaluar las repercusiones en su entorno pisco-social y reparar el daño que puede implicar desde terapias sicológicas hasta una disculpa publica cuando se ha afectado su reputación.

También deberá cerrar procedimientos académicos y administrativos para la atención de alumnos menores de edad con talento y competencias “extraordinariamente desarrolladas” y tomar medidas tendientes a capacitar a los profesores.

De acuerdo con Excélsior, hasta el momento, la Facultad de Ciencias sólo ha amonestado al profesor de la coordinación de Biología Celular y emitido una sanción administrativa a la ayudante del profesor de Álgebra.

