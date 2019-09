Jorge Winckler tiene dos órdenes de aprehensión, dice Cuitláhuac García

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el ex fiscal general, Jorge Winckler, cuenta con dos órdenes de aprehensión y no una como se dio a conocer este sábado.

Aunque afirmó que no puede revelar datos por la presunción de la inocencia y el debido proceso, refirió que el Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, también posee dos órdenes de aprehensión, una de ellas la comparte con el ex fiscal, pues la otra es por una causa diferentes.

“Jamás he cometido delito alguno”: Jorge Winckler El martes 3 de septiembre, el Congreso de Veracruz separó temporalmente de su cargo al fiscal Jorge Winckler, a tan sólo unos días de la masacre en el bar Caballo Blanco.

Señaló que Winckler dejó la Fiscalía sin haber capturado más de 10 mil carpetas antes del mes de diciembre, lo que significa que hay 10 mil delitos no registrados.

En conferencia de prensa en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, aseguró que se trata de una “maquillaje de cifras” de la pasada y antepasada administración.

El mandatario estatal negó que existan acuerdos y beneficios a favor del ex gobernador Javier Duarte, quien desde prisión ha enviado mensajes respecto a la primera orden de aprehensión en contra del ex fiscal.

