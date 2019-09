Demócratas iniciarán juicio político contra Trump por presiones a Ucrania

La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció este martes que el Congreso iniciará un juicio político contra el mandatario Donald Trump, tras la revelación de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a ese país para que se investigara al ex vicepresidente Joseph Biden (demócrata) y su familia.

"Anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político", apuntó Pelosi en una declaración a la prensa, después de reunirse con los miembros demócratas de la Cámara de Representantes.

