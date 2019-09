¿Qué es el síndrome de Asperger que tiene Greta Thunberg?

La participación de Greta Thunberg en el debate sobre la crisis climática en el mundo ha puesto los reflectores en el Asperger, un síndrome con el que fue diagnosticada hace cuatro años y que dio a conocer recientemente.

“Cuando los que odian te persiguen pos tu apariencia y diferencias, significa que ellos han perdido el rumbo… ¡Y entonces sabes que tú estás ganando! Tengo Asperger y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma. Y, en ciertas circunstancias, ser diferente es un superponer”, escribió en su cuenta de Twitter.

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And – given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 31, 2019