31% de los capitalinos siente que sus viajes en taxis son más largos y caros

El 31% de los usuarios de taxis en la Ciudad de México percibe que viajan por rutas más largas y costosas, reveló una encuesta.

Además, de acuerdo al sondeo realizado por GEA (Grupo de Economistas y Asociados) e ISA (Investigaciones Sociales Aplicadas), sólo el 57% de las personas considera que la tarifa que les cobran en este medio de transporte es adecuada.

En contraparte, el 88% de los usuarios considera que la ruta más corta y económica la ofrecen las apps tipo Uber, Didi y Cabify, y el 86% refirió que el precio que ofrecen estas plataformas es justo por su recorrido.

Cuchara interrumpe servicio del Metro en la Línea 8 El incidente se registró en la estación Obrera; el Metro pidió a los usuarios resguardar muy bien sus pertenencias

Esta encuesta también reveló que el 50% de los capitalinos considera inseguro viajar en un taxi normal, mientras que sólo el 9% refiere sentir preocupación al abordar un transporte por apps, es decir, que el 91% piensa que las plataformas digitales para transportarse son seguras.

Al respecto, Alejandro Hope, socio de la firma, comentó que estos resultados reflejan que la seguridad es el principal atributo para decidir entre una u otra alternativa de transporte.

“Estos resultados se dan en medio de una discusión sobre el marco regulatorio para las diferentes alternativas de transporte en la ciudad, lo que apuntan estos resultados es que el marco regulatorio debe impulsar a que los taxis se conviertan más como las apps y no al revés… los taxis tradicionales no cuentan con funciones confiables de seguridad como las que aporta una plataforma digital, incluyendo botón de pánico, compartir itinerario centro de atención telefónica e información del conductor”, sostuvo.

En este sentido, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que analizarán a detalle esta encuesta para poder dar una postura oficial: “Déjame revisar el estudio porque no lo he visto… deja lo reviso y te tengo una mejor respuesta porque así nada más sin saber, no vaya a decir algo que me contradiga el estudio”.

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México dio a conocer un informe en el que indica cuáles son las colonias más inseguras para abordar taxis de servicio público o vehículos de plataformas digitales. Estas colonias son: Polanco, Nápoles, Roma, Condesa, Santa Fe, Escandón y San Jerónimo.

“Mi taxi”

La Semovi busca con la aplicación “Mi taxi” que los taxis utilicen la tecnología para darle certeza y seguridad a los usuarios, aunque los resultados no han sido los esperados.

Esta aplicación del gobierno capitalino ha sido descargada por 200 mil usuarios, que para el tamaño de la ciudad puede parecer poco, pero para el titular de la Agencia Digital de Innovación Publica (ADIP), José Merino, en términos de una aplicación que lleva una semana y media, “es la aplicación más exitosa que ha tenido el Gobierno de la Ciudad”.

Recordó que al final del día las apps se usan si resuelven un problema real. “El primer problema que resuelve esta aplicación es tener la certeza de que te estás subiendo a un taxi que está registrado y que el operador que aparece ahí es el que es, y que si algo ocurre tienes un botón de emergencia, que funciona bastante bien”.

Taxis vs Apps

6% considera a los taxis como el mejor medio de transporte particular

78% se inclina por las apps

41% dice que los taxis están en buenas condiciones

94% afirma que los autos de las apps son mejores

son mejores 57% de las personas dice que un taxi les cobra un precio justo

86% afirma que la tarifa de las apps es justa

71% dice que pudo tomar un taxi cuando quiso

94% señala que pudo tomar una app cuando quiso

cuando quiso 7% comentó que un taxi les brinda seguridad

73% dijo que una app le brinda seguridad

Lo más visto en Publimetro TV: