Pacientes con dengue no los dejan incapacitarse de sus empleos

Por medio de redes sociales principalmente, trabajadores de diversas compañías han denunciado que pese a presentar casos de dengue, las empresas no les están permitiendo ausentarse de sus trabajos con el argumento que no cuentan con incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, los afectados acusan que las clínicas y unidades médicas familiares del IMSS están saturadas y no los están atendiendo a menos que presenten cuadros de dengue grave.

“Llevo ya seis horas aquí sentado con el niño, venimos de Rancho Nuevo y mire, ya perdí aquí toda la mañana. A mí ya me descontaron el día y no nos podemos ir”, explicó Rosaura Casillas, trabajadora de una empresa armadora, quien acudió a la UMF 51 del IMSS en la calle Magisterio.

FUENTE: Sector Salud

A decir de la Secretaría de Salud, de cuatro mil 290 casos confirmados de dengue hasta hoy, 593 casos cuentan con signos de alarma y son a los que se les prioriza en centros de salud.

Se informó que se mantiene la cifra de decesos confirmados por dengue en dos, pero las muertes probables por este virus pasó de 22 a 31 en una semana.

“En Jalisco 23 colonias están con brote de dengue”, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren, al encabezar la fumigación de varias manzanas en la zona de Huentitán. Advirtieron autoridades que se alista la compra de más equipo para enfrentar la contingencia.

Más acciones de los municipios