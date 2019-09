Desacreditado y sin respaldo social, Bronco debe renunciar: Víctor Fuentes

En la actualidad, 9 de cada 10 personas que votaron por Jaime Rodríguez Calderón están arrepentidos de haber dado su sufragio al Bronco, afirmó el senador de la República, Víctor Fuentes, quien añadió que como ciudadano y neoleones le exige que deje la gubernatura porque ya no está en condiciones de gobernar.

“La inmensa mayoría de la ciudadanía piensa con lo que está sucediendo en nuestro estado que el gobernador ya no puede ser gobernador porque no puede gobernar cuando no hay legitimidad, cuando no tienes apoyo social, cuando la gente te desacredita, de esa manera, pues tus condiciones de gobernabilidad se reducen a su máxima expresión”, sostuvo el panista.

Añadió que Nuevo León merece un gobierno eficiente y Rodríguez Calderón ya no está en condiciones.

“Como ciudadano, como senador, como neoleones, más que una recomendación es una exigencia (su renuncia). Hay momentos en los que hay que reflexionar, independientemente, de lo que nos hayamos decidido a dedicar, si estamos en condiciones de hacer el bien o no. Cualquier persona en su sano juicio, independientemente de su actividad, de su profesión debe de ejercer un análisis, si está en condiciones de hacer bien las cosas o no; evidentemente Jaime Rodríguez, el Bronco debe de hacer un análisis de conciencia, sensato y en un ejercicio de sensatez, de honradez y honorabilidad, pues determinar que ya no está en condiciones de gobernar Nuevo León”, explicó.

El Bronco es señalado por el uso indebido de recursos públicos para la recolección de firmas a su favor para avalar su candidatura independiente a la presidencia de México, motivo por el cual está pendiente una sanción en su contra por parte del Congreso local, misma que puede ir desde una simple amonestación hasta la inhabilitación o destitución.

El senador compartió que no tiene la menor duda que el gobierno de Rodríguez Calderón ha sido el peor que ha tenido Nuevo León.

“No tengo la menor duda, es un gobierno fallido de principio a fin. Este experimento de los independientes le ha salido muy caro a la gente. Yo creo que nueve de cada diez personas que emitieron su voto a su favor están sobradamente arrepentidas”, sostuvo.

Fuentes declaró que Bronco además descalificó la figura de los independientes.

“Esta forma que nos costó mucho tiempo y mucho trabajo conseguirla; insertar en la ley la posibilidad de que ciudadanos sin partido fueran gobernantes, no fue una labor simple, fue una lucha social de generaciones y que lamentablemente que en el primer episodio de este sistema independiente haya sido desaprovechado de tal forma que queda desacreditado”, puntualizó.