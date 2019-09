Horarios, manzana de la discordia para regular a cargueros en la ZMG

Aunque el pasado 25 de septiembre venció el plazo para que comenzara a aplicarse la regulación del transporte de carga en la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay varios temas que mantienen atorada esta disposición anunciada por el Ejecutivo, entre ellas los horarios de tránsito en la ciudad.

El pasado 25 de junio, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunció, que en un plazo máximo de tres meses, deberían haberse realizado las adecuaciones a las leyes para restringir el acceso de vehículos pesados en ciertos horarios del día para evitar accidentes, de seis a nueve de la mañana y de seis a ocho de la tarde.

51,700 vehículos de carga entran diariamente a la zona metropolitana de Guadalajara, según un estudio del Instituto Metropolitano de Planeación.

Dentro de la clasificación vehicular de transporte de carga se señala como prohibido a la circulación el tractocamión con doble remolque; aunque podrán circular con regulación, el tractocamión con plataforma y tractocamión con caja, mientras que los permitidos son: el camión unitario C2, motorhome, vehículo con remolque, autobús de pasajero y camión unitario C3.

Lo que se busca, entre otras cosas es que el transporte de carga se desvíe hacia el Macrolibramiento para evitar su ingreso a la ciudad.

Sergio Javier Bolio Corona, delegado de Carga en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) explica que si bien hay disposición del gremio de no entrar a la ciudad por las mañanas, porque eso en materia logística es viable, señalan que la restricción vespertina no tiene forma de llevarse a cabo:

“Llegó a descargar, termino de descargar a las cuatro, cinco de la tarde y ya no puedo salir o si voy saliendo, me dan las cinco y me paro donde esté yo, me paro sobre Revolución, sobre Lázaro Cárdenas, en el Periférico o sea ¿qué hago? Porque obviamente lo que se puede desencadenar es la corrupción, por parte de malos elementos de la Policía Vial”, señaló el representante de los transportistas.

El dirigente señaló que si han estado participando en las mesas para analizar la aplicación de este esquema, pero aún hay aspectos donde no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, la creación de aparcaderos para que los vehículos de carga puedan estacionarse esperando su ingreso a la ciudad; las medidas de seguridad que se implementarán para evitar el robo de unidades mientras aguardan afuera de la metrópoli o los apoyos que supuestamente recibirían para facilitar su tránsito por el Macrolibramiento.

