Querétaro no permitirá la legalización de las drogas: gobernador

El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que en Querétaro no permitirán la legalización de las drogas, "sin importar lo que diga la mayoría", esto durante su cuarto informe de gobierno.

Señaló que su gobierno trabaja en el combate a la delincuencia, que incluye acciones concretas en contra el narcomenudeo.

Plantea AMLO someter a consulta legalización de drogas en México El mandatario mexicano aseguró que hay quienes no quieren que se legalicen las drogas ni siquiera para propósitos medicinales.

"No importa lo que se decida en la federación, no me importa lo que diga una mayoría, aquí en Querétaro no vamos a permitir la legalización de las drogas".

Legalización de drogas reduciría 80% los homicidios en el país Llevar a cabo esta medida, propuesta por el mandatario federal, también beneficiaría a sectores de seguridad, salud, así como de corrupción

A nivel nacional el tema se puso en la mesa, en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no descarta la posibilidad de una consulta "una reflexión colectiva sobre la legalización de algunas drogas".

