Trump acusa de "fraude" a informante y de "traición" a legislador demócrata

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este lunes de "traición" al legislador demócrata Adam Schiff y calificó de nuevo de "fraude" al informante que ofreció detalles de las presiones del mandatario a Ucrania para investigar al ex vicepresidente Joe Biden.

"El informante falso no se sostiene. Es sobre todo sobre la llamada del presidente ucraniano que, en el nombre de la transparencia, inmediatamente divulgué al Congreso y al público", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019