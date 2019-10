Exige Comité del 68 marchar sin capuchas y de forma pacífica

Organizadores de la Marcha Conmemorativa del Movimiento Estudiantil del 68 exigieron a los asistentes a la movilización de este 2 de octubre no cubrir sus rostros, organizarse y no cometer actos de violencia.

En el contexto de las provocaciones y daños a inmuebles de grupos anarquistas en marchas pasadas, Félix Fernández Gamundi, representante del Comité del 68, hizo un llamado para que los asistentes a la movilización lo hagan con la cara descubierta y sin violencia.

Abren Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se exhibirán más de mil objetos a través de 32 núcleos temáticos en lo que se aprecia la mezcla entre piezas artísticas y materiales históricos y hasta montajes modernos a partir del uso de dispositivos digitales.

En conferencia de prensa, Fernández pidió al gobierno, en nombre de los integrantes de esta marcha, a garantizar el derecho de manifestarse libremente y de forma segura.

"Que los propios contingentes vayan organizados, se está hablando de cordones de paz, no entendemos qué es eso, a qué se refiere ni cómo estará organizado, en todo caso es un llamado que está haciendo el gobierno de la ciudad y el presidente de la República", enfatizó.

Reiteró que la movilización será de manera pacífica y que ésta no atenta en contra de los comerciantes, peatones o automovilistas a su paso.

"Será una movilización pacífica, el único cordón de paz será la propia marcha. La responsabilidad del Estado es garantizar la movilización y nada más”, explicó el representante.

Demandan reiniciar revisión de expedientes del 68

Romeo Cartagena, integrantes del Comité del 68, recalcó la demanda de esta organización para que la Fiscalía General de la República (FGR), revise los expedientes judiciales y el estado de libertad bajo reserva de ley del ex presidente Luis Echeverría, en relación a la matanza del 2 de octubre de 1968.

Escuelas de la UNAM anuncian paro por marcha del 2 de octubre Este 2 de octubre de cumplen 51 años de la masacre en contra de los estudiantes en 1968 por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

"En los expedientes que están en poder de la FGR, se encuentran las pruebas suficientes del genocidio, como ya lo sentenciaron diversas instancias del Poder Judicial mexicano", destacó.

Acusó que no se trata únicamente del ex presidente sino de una larga lista de ex funcionarios que tienen responsabilidades por los actos criminales que se reclaman.

