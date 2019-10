Bernie Sanders cancela campaña presidencial por cirugía del corazón

El senador Bernie Sanders, aspirante a la candidatura presidencial demócrata en Estados Unidos, canceló su agenda de campaña tras ser hospitalizado después de sufrir una obstrucción arterial en Las Vegas (Nevada), informó este miércoles su campaña.

"Durante un acto de campaña anoche, el senador Sanders sufrió malestar en el pecho. Tras una evaluación y exámenes médicos se descubrió que tenía una obstrucción arterial y se le insertaron dos estent con éxito", afirmó uno de sus asesores principales, Jeff Weaver, en un comunicado.

"El senador Sanders está hablando y de buen ánimo. Estará descansando durante los próximos días", apuntó la nota, que agregó que se cancelarán sus próximos actos y apariciones "hasta un próximo anuncio".

NEWS: "During a campaign event yesterday evening, Sen. Sanders experienced some chest discomfort. Following medical evaluation and testing he was found to have a blockage in one artery and two stents were successfully inserted. Sen. Sanders is conversing and in good spirits." pic.twitter.com/L6qKRLHXCZ

— Matt Viser (@mviser) October 2, 2019