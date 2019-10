'Vale más que sobre y no que falte', dice AMLO sobre crédito del FMI

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el crédito que México tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está próximo a renovarse, no significa una deuda para el paìs sino que sólo se tiene para no generar ninguna inestabilidad en las finanzas.

Mil 600 proyectos con IP son para reactivar la economía: AMLO El mandatario consideró que hay una muy buena actitud del sector empresarial, puesto que ellos mismos le hicieron la propuesta al Gobierno federal.

“Es un fondo que no se utiliza, es decir, que no se ejerce, es para tener solidez en las finanzas públicas ante alguna contingencia, es un fondo que se suscribió hace algún tiempo; y los técnicos nuestros recomiendan que se mantenga para no generar ninguna inestabilidad, ningún nerviosismo, y vale más que sobre y no que falte, que se tenga ahí”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que el Fondo está dando la confianza al Gobierno de México y por eso se mantendrá con la confianza de que no se gastará ni aumentar la deuda.

“Nosotros tenemos un compromiso que se está cumpliendo de no aumentar la deuda pública, les puedo decir que con relación al Producto Interno Bruto, al PIB, este año es un poco menor la deuda, se ha reducido; todavía no termina el año, porque puede ser que aumente un poco, pero no va a ser mayor que el año pasado la deuda pública, es decir, no va a aumentar en términos reales la deuda pública”, acotó.

‘Hay una economía sólida’

En materia económica, el mandatario aseguró que México tiene una economía sólida y completamente sana sin asomo de recesión.

“Tenemos una economía sana completamente, admirable hasta por los organismos financieros internacionales, cada vez lo reconocen más. La banca internacional habla de equilibrios macroeconómicos y que la economía de México está sólida, no tenemos ningún asomo de crisis, de recesión”, aseveró.

Además, dijo que, según el Banco de México, la economía del país está consolidada y fuerte y ese fue un argumento que utilizó la institución autónoma para bajar la tasa de interés.

Destacó que su gobierno no está financiando el gasto con deuda, sino que lo está haciendo fundamentalmente con los ahorros por no permitir la corrupción por llevar a cabo un gobierno austero, sin excesos.

“Eso es lo que nos permite poder financiar los programas de bienestar y con eso estamos financiando el desarrollo. Básicamente es eso, o sea, no es contratar deuda, es ya un acuerdo que se tiene suscrito de tiempo atrás, y se va a ratificar si el Fondo Monetario Internacional así lo decide”, dijo.

