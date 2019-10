Ratificación del TEPJF no determina periodo para gobernar de Jaime Bonilla

A pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California de 2019 a 2021, no está definido aún si será de dos o cinco años.

Esto, debido a que la llamada Ley Bonilla, aprobada por el Congreso de la entidad el pasado 8 de julio, no se publica ni entra en vigor la modificación de ley respectiva y por lo tanto, no ha sido impugnada. La resolución del máximo tribunal solo hace referencia a las impugnaciones de partidos y no a la reforma.

TEPJF desecha impugnación de PRD y MC contra gubernatura de Bonilla en BC El partidos del Sol Azteca consideraba que Bonilla era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia

“No hay que hacerse bolas”, señaló Amador Rodríguez Lozano, quien fue propuesto como secretario general del próximo gobierno de BJ, “el Tribunal Electoral Federal no resolvió ningún tema de fondo sobre la ampliación de mandato”.

De hecho, el próximo 13 de octubre se llevará a cabo en Baja California una consulta ciudadana sobre la modificación de dos a cinco años para el periodo de gobierno de Jaime Bonilla y saber si los ciudadanos están de acuerdo o no.

De acuerdo con legisladores de Morena, de salir positiva la consulta que realizarán en 300 urnas, se publicará la Ley Bonilla y deberá pasar al gobernador para su publicación en el Periódico Oficial de Baja California; sin embargo, el actual gobernador, Francisco Vega Madrid, ha señalado su inconformidad con su oposición a la publicación.

Rodríguez Lozano advirtió que “no den brincos ni echen cuetes al aire, los que están en contra de la ampliación del periodo, en esta resolución del día de hoy del Tribunal, únicamente se refirió a la legitimidad y validez de la constancia de mayoría de Jaime Bonilla”.

EN PUBLIMETRO TV: