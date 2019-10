Renuncia Jesús Orta a la SSC; llega Omar García

Jesús Orta Martínez renunció este jueves a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México; así lo informó el Gobierno de la Ciudad de México a través de un comunicado. Será sustituido por Omar Hamid García Harfuch, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

Comunicado sobre la renuncia de Jesús Orta / Foto: Gobierno CDMX

De acuerdo con el comunicado, la renuncia de Jesús Orta se debió a "motivos personales". Además, el secretario de la Controlaría General, Juan José Serrano Mendoza, acudió a las oficinas de la SSC para dar parte del Procedimiento General de Acta Entrega-Recepción, que debe realizarse en los próximos días.

Israel Benítez López, actual subsecretario de Operación Policial, se hizo cargo de la SSC mientras se formaliza el relevo de Orta Martínez.

En la Policía de Investigación se haría cargo Franciso Almazán, fiscal de Investigaciones Centrales de la PGJ capitalina. También dirigió la Interpol México y fue inspector de la Policía Federal.

Primera renuncia de alto nivel en el gabinete de la CDMX

La renuncia de Jesús Orta ocurre luego de 10 meses en el cargo. La jefa de Gobierno convocó a una conferencia de prensa para este viernes, en la que se prevé que anuncie cambios en su gabinete.

García Harfuch llegó hace tres meses a la procuraduría, tiempo en el que se le atribuyen detenciones relevantes, como el de varios integrantes de cárteles locales.

En septiembre pasado, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, reconoció que no está satisfecho con los resultados obtenidos en seguridad a nueve meses de que iniciara esta administración.

"No, no. Satisfecho no. Hemos estamos trabajando, hemos avanzado en superar muchos rezagos con los que la policía y la Procuraduría contaban, y creo que se ha avanzado de manera importante", expresó a medios de comunicación.

Con información de agencias

