EU retira sus tropas de Siria ante inminente ataque turco

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que "es hora de salir de ridículas guerras sin fin" al justificar su anuncio de retirada de tropas de Siria y remarcó que Washington solo librará batallas en su "beneficio".

"Es hora de que nos retiremos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y devolver a nuestros soldados a casa", sostuvo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"LUCHAREMOS DONDE SEA POR NUESTRO BENEFICIO, Y SOLO LUCHAREMOS PARA GANAR. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que solucionar la situación, y ver qué quieren hacer con los combatientes capturados por el Estado Islámico en su 'vecindario"", dijo el mandatario.

….including capturing thousands of ISIS fighters, mostly from Europe. But Europe did not want them back, they said you keep them USA! I said “NO, we did you a great favor and now you want us to hold them in U.S. prisons at tremendous cost. They are yours for trials.” They…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019