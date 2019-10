Revela Profeco la gasolinera con la ganancia más alta en todo el país

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, reveló que, en León, Guanajuato, se ubica la gasolinera que opera con el margen más alto en todo el país.

Ya corrí a más de un verificador por recibir ‘mordidas’: Sheffield Padilla El titular de la Profeco explicó que los trabajadores fueron captados antes de que recibieran el soborno, cuando estaban a punto de cometer el ilícito.

Durante su intervención en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, el procurador informó que la estación ‘Servicio Menores’, ubicada en Boulevard Hermanos Aldana #3670 obtiene un indicador de ganancia de cuatro pesos con seis centavos por litro en la gasolina Premium, con un costo total de 22.99 pesos.

“Lo que no tiene menor es el margen con el que opera, es la gasolinera con el margen más alto en todo el país […] ya hacía tiempo que no veíamos una gasolinera que le cargara tanto la mano; entonces, allá mis paisanos leoneses ya saben a cuál gasolinera no darse la vuelta”, manifestó.

Aún con ese margen, el procurador indicó que, el costo más alto en Premium, del 26 al 2 de octubre, se registró en la ’Gasolinera AG’, en Bahía de Banderas, Nayarit, con un precio al público de 23 pesos con 10 centavos por litro y un margen de cuatro pesos por litro.

En tanto, el precio más bajo se ofreció en Súper Servicio Agua Dulce, en Agua Dulce, Veracruz, a 19 pesos con seis centavos precio por litro precio al público, un margen de 42 centavos.

En el caso de la gasolina Magna, el precio más alto también lo registró ‘Gasolinera AG’, en Nayarit, con un precio al público de 21 pesos 29 centavos por litro y un margen de tres pesos con 28 centavos; mientras que la gasolina regular más económica y con el menor margen se encontró en ‘ESGES’ en Nacajuca, Tabasco, a 17.89 por litro el precio al público, con un margen de 17 centavos.

POR MARCAS

En torno a las marcas que ofrecen los combustibles más caros y más baratos, Sheffield Padilla indicó que esta semana no hubo mucho movimiento.

“Las que tienen los márgenes y precios más altos es: Chevron, RedCo, Arco, Shell; las más económicas en el país: Rendichicas, LaGas, Golf y Total”, explicó.

En tanto, comentó que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, l próxima semana presentará cuáles son las gasolineras que se han destacado por dar los mejores precios en el país para hacerles un reconocimiento y también señalará a los que han tenido los márgenes y los precios más altos.

“También para que los consumidores los castiguen como debe de ser, no comprando combustible. Y eso lo tendremos listo como resumen la próxima semana”, adelantó.

Acerca del movimiento registrado en la app de la Profeco, Litro x Litro, el procurador informó que hasta la fecha se tienen 105 mil 923 descargas en la app en ambos sistemas, en Android y en IOS.

Esta semana, por medio de la plataforma, se atendieron 400 denuncias y se visitaron 173 gasolineras de las cuales ninguna se negó a la verificación.

