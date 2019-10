Otorgarán Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra

Este año la Medalla Belisario Domínguez será otorgada a la activista social Rosario Ibarra de Piedra, decisión que se dio de forma unánime por los senadores integrantes de esta comisión, la entrega se realizará en sesión solemne el próximo 23 de octubre en la antigua sede de este organismo en la casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La senadora Jesusa Rodríguez, dijo que con esta medalla se reconoce el activismo de la ex legisladora, quien por más de cuatro décadas ha luchado en favor de los presos, desaparecidos y exiliados políticos.

“Se reconoce toda una vida de lucha para dar voz a todos los que no la tiene y exigir justicia por los que ya no pueden hacerlo; esta comisión identifica los ideales de Belisario Domínguez en la trayectoria que tiene Doña Rosario Ibarra de Piedra para lograr tener un México que no padezca el dolor de miles de personas que buscan a sus desaparecidos”, expuso.

Asimismo, la senadora Martha Guerrero, destacó que Rosario Ibarra representa a cientos de mujeres que levantaron la voz para denunciar la desaparición forzada de personas a manos del Estado y quien, a pesar de no haber aún encontrado a su hijo, no ha bajado la voz.

“Es darle reconocimiento a mujeres que también sufrieron y vivieron esos periodos de los 70, su hijo participó en la Liga 23 de septiembre, uno de esos tantos jóvenes que entendieron que en esos momentos el gobierno no respondía a las necesidades de lo que requerían esas generaciones, eso no se les puede tomar a mal; me parece que esta decisión ha sido la correcta”.

Mientras que la legisladora Nancy de la Sierra dijo que Ibarra de Piedra representa la fuerza y el amor de madre que la hizo luchar por la defensa de los derechos humanos.

