¿Quiénes son Extinction Rebellion? Desobediencia civil contra el cambio climático

Con más de 700 detenidos a nivel mundial, principalmente Reino Unido, Australia y Nueva York, iniciaron las movilizaciones a nivel mundial del grupo ambientalista Extinction Rebellion, cuyo objetivo es concientizar sobre el cambio climático a través de la desobediencia civil.

De acuerdo con su sitio web, Extinction Rebellion es "un movimiento internacional que utiliza la desobediencia civil no violenta en un intento de detener la extinción masiva y minimizar el riesgo de colapso social". Se caracterizan por ser una "verdadera desobediencia civil".

Una de las acciones por las que está destacando a nivel mundial el grupo es por la "Rebelión Internacional", en el que activistas de más de 60 ciudades de todo el mundo realizarán cierres de calles e interrumpirán negocios "para exigir a los gobiernos que digan la verdad sobre la emergencia climática y ecológica, y actúen".

Las protestas iniciaron el lunes 7 de octubre en Londres y se extenderán por todo el mundo en los próximos días. En la primera jornada más de 300 personas fueron sido detenidas en Londres, según confirmó la Policía Metropolitana de la capital británica.

Oficiales de la policía metropolitana han montado guardia toda la noche en el centro de Londres para evitar posibles disturbios y han precisado que la cifra de detenidos se ha elevado a 320.

Los cargos de lo que se le acusa a los manifestantes son "alboroto público, "obstrucción policial" y "escándalo público".

Exigen mayor acción contra el cambio climático

Se espera acción en más de 60 ciudades, desde París hasta Berlín , y en todo el mundo, incluidos Los Ángeles, Santiago, Washington DC, Nueva York, Montreal, Buenos Aires, Dublín, Madrid, Londres, Ámsterdam, Praga, Viena, Cape Town, Nueva Delhi, Mumbai, Adelaida, Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth y Wellington. Extinction Rebellion actualmente tiene presencia en más de 72 países con un total de 485 grupos en un total de 473 ciudades y pueblos; entre ellos cinco en México: CDMX, Monterrey, Guadalajara, León y Puerto Vallarta.

"En el centro de la filosofía de Extinction Rebellion se encuentra la desobediencia civil no violenta. Promovemos la desobediencia civil y la rebelión porque creemos que es necesario, estamos pidiendo a las personas que encuentren su valor y que colectivamente hagan lo necesario para lograr el cambio", señalan en su página web.

"No estamos enfocados en sistemas tradicionales como peticiones o escribir a nuestros parlamentarios y es más probable que corramos riesgos (por ejemplo, ser arrestados o pasar tiempo en la cárcel). No queremos ni necesitamos que todos sean arrestados, para algunos esto no es una buena idea, pero sí queremos que todos los involucrados apoyen la desobediencia civil como una herramienta", añaden.

